كول كورة coolkora مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم #النصر_الشباب مباشر| الآن Al Nassr
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:08 معمرو عادل
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم #النصر_الشباب مباشر| الآن Al Nassr
يحتل النصر المركز الثاني في بطولة الدوري بعد خسارة وحيدة وتعادل وحيد وفوز في 7 لقاءات وحصد 22 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الخامس بعد نتائجه المتذبذبة في المباريات السابقة، حيث حصد الشباب 16 نقطة من الفوز في أربعة لقاءات والتعادل في أربعة لقاءات والهزيمة في لقاء وحيد، ويسعى الشباب لاقتناص الثلاث نقاط في مباراة اليوم ليُحسن ترتيبه في الدوري.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم #النصر_الشباب مباشر| الآن Al Nassr
كورة لايف مباراة النصر والشباب بث مباشر تم تحديد موعد اللقاء بين النصر والشباب ليكون اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيصل بن فهد وتنقل القناة السعودية الرياضية الأولى 1 اللقاء بتعليق فارس عوض وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة البث المباشر.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم #النصر_الشباب مباشر| الآن Al Nassr
تنطلق المباراة اليوم وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة اللقاء في بداية جولة جديدة من الكرة السعودية بعد فترة التوقف الدولي، وكان المنتخب الأول لكرة القدم في السعودية قد خاض لقاء أمام اليمن والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم #النصر_الشباب مباشر| الآن Al Nassr
بث مباشر مباراة النصر والشباب ومن المتوقع بشكل كبير أن يبدأ نادي النصر تشكيلة اللقاء بهؤلاء اللاعبين: براد جونز – حمد آل منصور – عمر هوساوي – برونو أوفيني -سلطان الغنام – إبراهيم غالب – بيتروس – أحمد موسى – جيوليانو – نور الدين أمرابط -عبد الرزاق حمد الله.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم #النصر_الشباب مباشر| الآن Al Nassr
النصر والشباب بث مباشر أما نادي الشباب من المتوقع أن يبدأ التشكيلة بهؤلاء اللاعبين: فاروق بن مصطفى – فهد غازي – جمال بن العمري – فاليركا جامان – صالح القميزي – عبد الله الخيبري – آرتور كايكي – لويز أنطونيو – عبد الملك الشمري – هتان باهبري – ناصر الشمراني.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم #النصر_الشباب مباشر| الآن Al Nassr
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