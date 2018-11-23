النصر_الشباب| مشاهدة مباراة النصر والشباب (الدورس السعودي) مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| دوري بلس| ksa

هطلت أمطار غريزة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، قبل انطلاق مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لملعب الملز، وعلق قائلًا: “وسط أجواء ممطرة وجميلة، إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض جاهز لاستقبال الجماهير”.





وأكد حساب قناة KSA SPORTS الرسمي على “تويتر”، نقلًا عن أحد مسؤولي مباراة النصر والشباب أنه لا توجد أي نية لتأجيل ديربي الرياض بعد هطول الأمطار الغزيرة، مُشددًا على أن ملعب الملز جاهز لمثل هذه الأجواء.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المركز الثاني في جدول كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.



