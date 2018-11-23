#النصر_الشباب| مشاهدة مباراة النصر والشباب (الدورس السعودي) مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| دوري بلس| ksa
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:06 معمرو عادل
#النصر_الشباب| مشاهدة مباراة النصر والشباب (الدورس السعودي) مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| دوري بلس| ksa
هطلت أمطار غريزة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، قبل انطلاق مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لملعب الملز، وعلق قائلًا: “وسط أجواء ممطرة وجميلة، إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض جاهز لاستقبال الجماهير”.
وأكد حساب قناة KSA SPORTS الرسمي على “تويتر”، نقلًا عن أحد مسؤولي مباراة النصر والشباب أنه لا توجد أي نية لتأجيل ديربي الرياض بعد هطول الأمطار الغزيرة، مُشددًا على أن ملعب الملز جاهز لمثل هذه الأجواء.
#النصر_الشباب| مشاهدة مباراة النصر والشباب (الدورس السعودي) مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| دوري بلس| ksa
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المركز الثاني في جدول كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.
تشكيل فريق النصر لمواجهة الشباب اليوم:-
سيغيب عن العالمي متوسط ميدانه عبد العزيز الجبرين بداعي الإصابة، لكن الخبر الجيد هو عودة براد جونز للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يُدفع بالحارس الأسترالي في مركز حراسة المرمى في ديربي الرياض ضد الشباب، وأن يشكل إبراهيم غالب ثنائي محور الوسط مع بيتروس.
#النصر_الشباب| مشاهدة مباراة النصر والشباب (الدورس السعودي) مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| دوري بلس| ksa
التشكيل | 4-2-3-1
براد جونز
حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنام
إبراهيم غالب - بيتروس
أحمد موسى - جيوليانو - نور الدين أمرابط
عبد الرزاق حمد الله
تشكيل فريق الشباب لمواجهة النصر اليوم:-
سيبدأ المدرب ماريوس سوموديكا بطريقته وتشكيلته المعتادتين منذ بداية الموسم، ومن المرجح أن يشغل مركز الظهير الأيسر فهد غازي بدلاً من البرازيلي المُصاب.
#النصر_الشباب| مشاهدة مباراة النصر والشباب (الدورس السعودي) مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| دوري بلس| ksa
التشكيل | 4-1-4-1
فاروق بن مصطفى
فهد غازي - جمال بن العمري - فاليركا جامان - صالح القميزي
عبد الله الخيبري
آرتور كايكي - لويز أنطونيو - عبد الملك الشمري - هتان باهبري
ناصر الشمراني
#النصر_الشباب| مشاهدة مباراة النصر والشباب (الدورس السعودي) مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| دوري بلس| ksa
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