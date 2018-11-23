"الريد كاربت" تعلن الظلام بعد سقوط الأمطار والجميع يهرب
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:04 ميارا احمد، سارة ابراهيم
رصدت عدسة "الفجر الفني" صورة من علي الريد كاربت الآن لمهرجان "القاهرة السينمائي" لدورته الأربعين وذلك بعد سقوط الأمطار بغزارة وحرصوا علي إطفاء الأنوار لمنع الكهرباء.
ويعرض الان فيلم"ليل خارجي" بطولة
"كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف
الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف
شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد".
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