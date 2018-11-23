عاجل.. الأهلي يفاجئ كوليبالي بقرار صادم

يدرس الجهاز الفني بالنادي الأهلي، فتح باب الرحيل أمام المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق الأول، بعد إقالة الفرنسي بارتريس كارتيرون في الساعات الماضية.









وجاء تفكير الجهاز الفني بالأهلي، برحيل اللاعب عن الفريق بعد ظهوره بمستوي غير جيد خلال الفترة الماضية، وبالأخص في مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وضم الأهلي المدافع المالي ساليف كوليبالي في الانتقالات الصيفية الماضية ، بناءاً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.



