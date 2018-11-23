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بث مباشر مباراة النصر والشباب كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر DAWRIPLUS sport



في مباراة قوية يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره النصر ، في السادسة والـ40 دقيقة بتوقيت القاهرة السابعة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي، مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم الجمعة 23-11-2018 دوري بلس.

بث مباشر مباراة النصر والشباب كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر DAWRIPLUS sport





يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز في مباراته الأخيرة على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، واستعادة نغمة الانتصارات بعد رحيل كارينو المدير الفني للفريق، ويحتل العالمي المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 22 نقطة، متأخراً عن المتصدر الهلال بـ5 نقاط، وكان المصر قد تعرض لوعكة فنية في الفترة الأخيرة بالخسارة في الدوري والبطولة العربية، لايف مجانا شاهد مباراة النصر ضد الشباب بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

بث مباشر مباراة النصر والشباب كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر DAWRIPLUS sport





على الجانب الأخر يعيش فريق الشباب موسماً مميزا مقارنةً بالموسم السابق في الدوري السعودي، فحتى الآن لم يخسر الفريق إلا مرةً واحدةً فقط، وكانت آخر مبارياته ضد الفيصلي وتعادل فيها سلبياً بدون أهداف، ليُصبح في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الراقي الثالث، ونقطة واحدة عن الوحدة الصاعد حديثاً هذا الموسم.

بث مباشر مباراة النصر والشباب كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر DAWRIPLUS sport





وتنقل مباراة النصر والشباب في السادسة والـ40 دقيقة بتوقيت القاهرة السابعة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة عبر قناة السعودية الرياضية، KSA SPORTS 1 رابط مجاني في الشبكة مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

بث مباشر مباراة النصر والشباب كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر DAWRIPLUS sport