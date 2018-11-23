مواجهات قوية بالمجموعة الثالثة في دوري المظاليم

تنطلق السبت مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة (أسيوط ) فعلى ملعب مطاي يقام ديربي بني مزار حيث سيحل الشقيق الاصغر مركز شباب القيس ضيفا علي الشقيق الأكبر بني مزار في مباراه قوية من أجل صراع القمة.





ويلتقي نادي ملوي مع بترول أسيوط، وفي مواجهة مهمة لسمالوط حيث سيحل مركز شباب سمالوط ضيفا علي القوصيه في المباراه التي ستأتي علي ملعب القوصية.





وفي لقاء اسيوطي خالص حيث يستضيف البدراي نظيرة فريق ابوتيج، كما سيشهد ملعب اسمنت أسيوط لقاء فريق الأسمنت مع ناصر الفكريه .





وفي ختام مباريات هذه الجوله سيحل مركز شباب الخارجه ضيفا علي شبان أسيوط

والجدير بالذكر ان فريق منفلوط باي في هذه الجوله.





- ترتيب المجموعه الثالثه :





1- بترول أسيوط 22 نقطه

2- ملوي 21 نقطه

3- مركز شباب سمالوط 16 نقطه

4- اسمنت أسيوط 16نقطه

5- القوصيه 16نقطه

6- البداري 15 نقطه

7- ناصر الفكريه 15 نقطه

8- ابوتيج 14 نقطه

9- بني مزار 13 نقطه

10- مركز شباب القيس 13 نقطه

11- منفلوط 13 نقطه

12- مركز شباب الخارجه 8 نقاط

13- شبان أسيوط 8 نقاط