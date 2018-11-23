أبطال فيلم "التجربة آسف" في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان "القاهرة السينمائي" (صور)
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:00 ميارا أحمد
وصل نجوم فيلم "التجربة آسف"، منذ قليل على الريد كاربت المخصصة للنجوم، ضمن فعاليات "مهرجان القاهرة"، السينمائي المقام في دار الأوبرا المصرية، والفيلم ضمن مسابقة سينما الغد.
"التجربة آسف" بطولة كل من نبيل
علي ماهر، ومريم سعد الدين، وعدد آخر من الشباب، وتأليف وإخراج علاء خالد، وهو ينتمى
إلى نوعية أعمال الخيال العلمي والدراما.
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