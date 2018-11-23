مباراة النصر والشباب فى الجولة العاشرة من الدورى السعودى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تقام اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء الليلة، النصر فى المركز الثانى خلف فريق الهلال الذى سيلعب مع الفيصلى.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة النصر والشباب (ديربي الرياض) في الدوري السعودي اليوم 23-11-2018 .. koralive

موعد مباراة النصر والشباب فى الدورى السعودى للمحترفين

نتعرف سوياً على مواعيدمباراة النصر والشباب، والتى ستكون بث مياشر لايف اليوم 23 نوفمبر 2018، على ستاد فيصل بن فهد بالتوقيتات الأتية:





الساعة 7:40 بتوقيت السعودية واليمن والعراق والكويت والبحرين وقطر





الساعة 5:40 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر





الساعة 6:40 بتوقيت مصر والاردن والسودان وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا





الساعة 8:40 بتوقيت دولة الامارات وسلطنة عمان





بث مباشر مباراة النصر والشباب





القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب





تشكيل فريق النصر لمواجهة الشباب اليوم:- سيغيب عن العالمي متوسط ميدانه عبد العزيز الجبرين بداعي الإصابة، لكن الخبر الجيد هو عودة براد جونز للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يُدفع بالحارس الأسترالي في مركز حراسة المرمى في ديربي الرياض ضد الشباب، وأن يشكل إبراهيم غالب ثنائي محور الوسط مع بيتروس.

التشكيل | 4-2-3-1 براد جونز حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنام إبراهيم غالب - بيتروس أحمد موسى - جيوليانو - نور الدين أمرابط عبد الرزاق حمد الله

تشكيل فريق الشباب لمواجهة النصر اليوم:- سيبدأ المدرب ماريوس سوموديكا بطريقته وتشكيلته المعتادتين منذ بداية الموسم، ومن المرجح أن يشغل مركز الظهير الأيسر فهد غازي بدلاً من البرازيلي المُصاب.

التشكيل | 4-1-4-1 فاروق بن مصطفى فهد غازي - جمال بن العمري - فاليركا جامان - صالح القميزي عبد الله الخيبري آرتور كايكي - لويز أنطونيو - عبد الملك الشمري - هتان باهبري ناصر الشمراني

كورة لايف .. مشاهدة مباراة النصر والشباب (ديربي الرياض) في الدوري السعودي اليوم 23-11-2018 .. koralive

القنوات الرباضية السعودية ksa sports تقوم بنقل جميع مباريات الدورى السعودى للمحترفين ، KSA Sports 1 وDawri Plus 1 HD.