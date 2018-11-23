يوتيوب لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Al Shabab HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Al Shabab HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

النصر والشباب اون لاين موقع الاسطورة للبث الحي وتعد هذه المباراة هي المباراة الأولى للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي المؤقت هيلدر كريستوفا الذي تم تعيينه نت قبل إدارة النصربدلاً من كارينيو الذي أقاله النادي بعد أن فشل في الفوز خلال الثلاثة مباريات الأخيرة، حيث تواجه أمام فريق الفيحاء والأهلي خلال مسابقة الدوري السعودي، وبعد ذلك تواجه أمام مولودية الجزائر خلال البطولة العربية 2019 وسوف يغيب عن فريق النصر اللاعب عبد العزيز الجبرين بسبب تعرضه للإصابة، فيما يعود اللاعب براد جونز للتدريبات استعداداً للمشاركة في هذه المباراة أما عن غيابات الشباب فقد يغيب اللاعب إيلر سيلفا بسبب تعرضه للإصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Al Shabab HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

النصر Vs الشباب. البطولة : الدوري السعودي ( الأسبوع 10). القنوات الناقلة :السعودية الرياضية . الملعب : استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) . المعلق : لم يحدد بعد . يوتيوب لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Al Shabab HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف موعد المباراة : 7:40 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:40 مساءاً بتوقيت مصر . 6:40 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:40 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:40 مساءاً بتوقيت سوريا .

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Al Shabab HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة النصر والشباب السعودي بث مباشر اليوم 23-11-2018 اون لاين الدوري السعودي يستضيف استاد الأمير فيصل مباراة النصر أمام الشباب ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2018 حيث يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 22 نقطة، حيث شارك في مباراته أمام فريق الاتفاق خلال الجولة التاسعة من الدوري، والذي تمكن فيها من الفوز بهدفين مقابل هدف أما عن فريق الشباب الذي يعيش موسماً رائعاً، لأنه لم يتعرض حتى هذه اللحظة إلى الخسارة إلا مرة واحدة فقط، وقد شارك أمام الفيصلي وتعادل خلال هذه المباراة سلبياً بدون أهداف، ليحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة مباراة النصر والشباب الاسطورة لايف.