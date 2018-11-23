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كشف الستار عن تمثالي رمسيس الثاني بعد انتهاء ترميمهما في الأقصر (فيديو)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:54 م
كشف الستار عن تمثالي رمسيس الثاني بعد انتهاء ترميمهما في الأقصر (فيديو)
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حسام زيدان - طاهر الحساني
 
أطلق الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إشارة البدء لرفع الستار عن تمثالين للملك رمسيس الثاني في فناء معبد الأقصر.


وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التمثالين من الجرانيت الأول من الوردي والثاني من الرمادي ارتفاعهما 8 أمتار ووزن الواحد يصل إلى 20 طن، وأضاف أن التمثالين تم رفع الرأس لكل منهما فوق الجسد يدويًا حيث لا معدات تدخل للفناء المفتوح في متحف الأقصر.


وأكد وزيري أن العمل تم بأيادي مصرية تمامًا، وعمال وزارة الآثار المحترفين، والذين قاموا بالعمل على أكمل وجه.


جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور خالد العناني لمدينة الأقصر اليوم وتفقده لمتحف الأقصر أحد أهم معالم المدينة السياحية ومعابد الكرنك ومعبد الأقصر.

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