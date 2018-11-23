نشرة أخبار السادسة.."السيسي" يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس والعاصمة الجديدة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها حريق هائل بجراج بمنطقة الملكة في فيصل، وقطع المياه بعدة مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة.

حريق هائل بجراج بمنطقة الملكة في فيصل





تحاول قوات الحماية المدنية، السيطرة على حريق هائل بجراج داخل شارع جانبي بمنطقة الملكة بأول فيصل، وسط حالة من الذعر في صفوف المواطنين.

"الوزراء": صافي احتياط النقد الأجنبي بالبنك المركزي ٤٤.٥٠ مليار دولار





نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف حول صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

السيسي يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس والعاصمة الجديدة





تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية.

قطع المياه بعدة مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بشبكة مياه الشرب بنطاق مركز ومدينة البدرشين "خط الطرفاية البطىء قطر 400 بوصة وربط خط المياه الجديد بشبكة مياه الشرب التى تغذى مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة له مما سيضطرها لقطع خدمة مياه الشرب عن تلك المناطق اعتباراً من الساعة الــ 12 من ظهر غد السبت، على أن يتم الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه منتصف ليل اليوم نفسه.

مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء السيول بالعراق





أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء السيول في منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بالعراق.

قتيل وجريحان إثر إطلاق نار بمركز للتسوق في ألاباما





أعلنت السلطات الأمريكية، أن إطلاق نار داخل مركز للتسوق في ولاية ألاباما الأمريكية أدى إلى إصابة شخصين ليل أمس الخميس.

مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار سقف عقار بحدائق القبة





انهار سقف عقار مكون من طابق واحد على أحد الأشخاص بمنطقة حدائق القبة، ما أسفر عن مصرعه وإصابة آخر.