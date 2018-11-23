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بوتين يدعو للتعبير عن الرواتب والمعاشات التقاعدية بأموال حقيقية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:45 م
بوتين يدعو للتعبير عن الرواتب والمعاشات التقاعدية بأموال حقيقية
فلاديمير بوتين
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وكالات
 
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى التعبير عن مؤشرات الرواتب ومعاشات التقاعد بأموال حقيقية وليس بنسب مئوية ومعطيات وسطية ضبابية.

قال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة بشأن تنفيذ "مرسوم مايو" الجديد: "نحن لسنا بحاجة إلى صياغة جميلة وتعابير سلسة تُسرد على الورق، يتوجب أن يطبق كل هذا في الحياة، بحيث تصل التغييرات إلى كل شخص حتى يشعر الناس، بما في ذلك، بالمناسبة، من خلال نتائج العمل العام ومستوى المعيشة، ومستوى الأجور، والمعاشات التقاعدية".

وأوضح الرئيس الروسي أنه ينبغي التعبير عن هذه المؤشرات بأرقام محددة ومفهومة للناس. قائلاً بهذا السياق: "بحيث لا يكون هذا مجرد مؤشرات وسطية، إعطاء أرقام وسطية، وإنما كما نعلم جميعاً، ومن المهم بالنسبة للناس أن تكون هذه الأموال ملموسة في أيديهم، إذا جاز التعبير، وليس نسباً مئوية متوسطة. وتحديد ما يتقاضاه الناس اليوم، وغداً، وبعد غد، هذا أمر مهم".

وحول تفاصيل تنفيذ الخطط المتعلقة بالبنية التحتية شدد الرئيس على ضرورة انتهاج الوضوح بالتعامل مع المعطيات، بما في ذلك ما يتعلق بالطرق وإصلاحاتها.


هذا وعقد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، في المجمع الفندقي "مريا" في يالطا، اجتماعاً مطولاً لمجلس الدولة بشأن تنفيذ "مرسوم مايو" الجديد.

المزيد عن: معاشات فلاديمير بوتين رواتب حقيقية تقاعدية أموال
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