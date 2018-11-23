"مفيش كلام يتقال" تعيد ذكرى عامر منيب بعد رحيل عشر سنوات (فيديو)

طرح المطرب الشاب خالد منيب، التيزر الرسمي للفيديو كليب الجديدة "مفيش كلام يتقال" والتي قام بكتابتها وتلحينها وتوزيعها من اجل الاحتفال بذكري وفاة عمه الفنان الراحل عامر منيب العاشرة.

الأغنية تشهد صور وذكريات نادرة تعرض لأول مره بين خالد وعمه الراحل الذي تعلم خالد علي يده حب الموسيقي والفن الراقي.

خالد، أكد أن هذا العمل نسج بمشاعر وأحاسيس تجاه عمه الراحل، لذلك هذه الأغنية لها طابع خاص ومضمون مختلف فهي تعبر عن مشاعر ابن تجاه والده، وتختلف بكل المقاييس عن الأغنية السابقة "التقل مزاج"، والتي كانت شهادة ميلاده للجمهور ونالت إعجاب الكثيرين.

"مفيش كلام يتقال" كلمات والحان وتوزيع خالد منيب، ومن إخراج عماد قاسم في ثاني تجاربه الإخراجية.