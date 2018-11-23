يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (مباشر)









تلقّى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حسن الراهب، اللاعب السابق في صفوف نادي النصر، صدمة غير متوقعة قبيل انطلاق مباراة فريقه الجديد ضد فريقه القديم (الشباب ضد النصر) في مواجهة ديربي العاصمة الرياض اليوم الجمعة.









يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (مباشر)





في مباراة قوية يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره النصر ، في السادسة والـ40 دقيقة بتوقيت القاهرة السابعة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي، مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم الجمعة 23-11-2018 دوري بلس.





يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (مباشر)





يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز في مباراته الأخيرة على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، واستعادة نغمة الانتصارات بعد رحيل كارينو المدير الفني للفريق، ويحتل العالمي المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 22 نقطة، متأخراً عن المتصدر الهلال بـ5 نقاط، وكان المصر قد تعرض لوعكة فنية في الفترة الأخيرة بالخسارة في الدوري والبطولة العربية، لايف مجانا شاهد مباراة النصر ضد الشباب بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي.





يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (مباشر)





على الجانب الأخر يعيش فريق الشباب موسماً مميزا مقارنةً بالموسم السابق في الدوري السعودي، فحتى الآن لم يخسر الفريق إلا مرةً واحدةً فقط، وكانت آخر مبارياته ضد الفيصلي وتعادل فيها سلبياً بدون أهداف، ليُصبح في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الراقي الثالث، ونقطة واحدة عن الوحدة الصاعد حديثاً هذا الموسم.





يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (مباشر)





وتنقل مباراة النصر والشباب في السادسة والـ40 دقيقة بتوقيت القاهرة السابعة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة عبر قناة السعودية الرياضية، KSA SPORTS 1 رابط مجاني في الشبكة مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة في الدوري السعودي.





يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (مباشر)







