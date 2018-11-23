تهديدات باللجوء للقضاء وتحويل السيد البدوي للتحقيق.. أبرز الصراعات داخل بيت الأمة

تصاعدت حدة الخلافات داخل "الوفد" بين رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وعدد من القيادات التي خسرت في انتخابات الهيئة العليا، التي عقدت قبل أسبوعين، عقب قراره بفصل 6 منهم بناء على تفويضه من قبل الهيئة العليا الجديدة في اجتماعها الاثنين المنصرم.

وعقدت الهيئة العليا للوفد اجتماعا طارئا، شارك فيه رؤساء اللجان العامة بالمحافظات ورئيسات كل من لجان المرأة والشباب، لمناقشة التطورات الأخيرة بعد عقد الخاسرين في الانتخابات مؤتمرا أعلنوا فيه طرح الثقة في "أبوشقة" والدعوة لاجتماع الهيئة العليا القديمة فى ديسمبر المقبل، وتفويض كل من المهندس هانى سرى الدين واللواء محمد الحسينى، للتنسيق للاجتماع.

7 لجان عامة تعلن تأييدها لـ"أبوشقة"

وأعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية وهيئة مكتبها، تأييدها لجميع الإجراءات التي اتخذها أو المقرر أن يتخذها رئيس الحزب في طريقه نحو تصحيح المسار، مؤكدة في بيان لها، أنه لابد من اتخاذ ما يلزم تجاه الأعضاء الذين خرجوا عن تقاليد الوفد، وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا أمس الأربعاء لتشويه الحزب ورموزه دون وجه حق.

كما أعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد ببني سويف تأييدها ودعمها الكامل لقرار الهيئة العليا للوفد في اجتماعها الأول الثلاثاء الماضي، في تفويض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، في اتخاذ كل مايراه مناسبًا من قرارات لما فيه صالح الوفد والوفديين تجاه المتجاوزين من الذين لم يحالفهم التوفيق في انتخابات الهيئة العليا الأخيره المقامة في التاسع من الشهر الجاري، مطالبة رئيس الحزب، بسرعة اتخاذ أي قرارات رادعة ضد هذه القلة المتجاوزة حتى لو وصل الأمر إلى إصدار قرارات فورية بالفصل من الوفد حفاظًا على وحدة الصف، ووحدة الوفد وثوابته، معلنة تبرأها من كل من يشارك معهم من أبناء المحافظة.

وفي ذات السياق، أعلنت لجنة الوفد بالبحر الأحمر، تأييدها لقرارات رئيس الحزب، مؤكدة على دعمها للشرعية المتمثلة في رئيس الحزب وكل مايتخذه من قرارات من شأنها الحفاظ على كيان الوفد ومؤسساته حتى لايكون الحزب ساحة لمعارك نرفضها.

كما أعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، برئاسة النائب حسني حافظ، بموافقتها على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر2018 بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لمصلحة الوفد.

بينما استنكر الدكتور محمد عبدالغني بركات، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة أسيوط، ما حدث من قلة تريد زعزعة استقرار الحزب ومؤسساته وتنظيمه، قائلاً في بيان، إن اللجنة بكامل تشكيلاتها وأعضائها تدعم وتؤيد كل ما يصدر من قرارات لصالح الحزب، كما تفوض المستشار بهاء الدين أبو شقة، في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحمايه الحزب.

وأعلن أشرف علي الدين، السكرتير العام للجنة الوفد بالإسماعيلية وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تأييد اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الإسماعيلية ودعمها الكامل لجميع قرارات رئيس الحزب، لافتًا إلى أن كامل أعضاء اللجنة وتشكيلاتها تفوض رئيس الحزب كما فوضه أعضاء الهيئة العليا في اجتماعها الأول الثلاثاء الماضي في اتخاذ كل ما يراه مناسبًا من قرارات لما فيه صالح الوفد والوفديين، إلى جانب اتخاذ القرارات اللائحية والقانونية للحفاظ على مؤسسات الحزب واستقراره.

ودخلت اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ، على خط تأييد موقف رئيس الحزب، فأكدت في بيان، أنها تدعم وبشكل كامل المستشار بهاء الدين أبو شقة، في اتخاذ كل ما يراه من قرارات وإجراءات من شأنها المحافظة على مؤسسات الحزب وكيانه، وطبقًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا له لاتخاذ اللازم من قرارات للحفاظ على كرامة الوفد والوفديين.

مشادات كلامية

شهد اجتماع الهيئة الوفدية ، لحزب الوفد مساء اليوم مشادات كلامية بين بهاء أبو شقة ، رئيس الحزب ، ومحمد عبد العليم داوود ،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بعدما طالب الأول بتفويض من الوفديين ، لما اسماه حماية الحزب من الدخلاء ، الأمر الذي اعترض عليه الثاني قائلا " إن حزب الوفد ليبرالي ولا يصح فيه الاملاءات والتفويض"

وطالب أبو شقة، الأعضاء الموافقين على اقتراح التفويض بالوقوف ، وهو ما قام به الحضور ، الأمر الذى اعتبره أبو شقه موافقة ضمنية على التفويض ، فى حين خرج دواد من الإجتماع غاضبا .

وقال أبو شقة، إن الفئة الدخيلة بدأت فى ترويج الأكاذيب والشائعات وأنا ليس لدى ما أخفيه ، وأى خروج فى الحزب سأتصدى له بكل قوة وبالقانون ، مشيرا الى أنه تسلم الحزب وهو مديون بـ 48 مليون جنيه ، مؤكدا أنه لم يكن ينوى الحديث عن هذه الأمور ، ولكنه تطرق إليها من أجل كشف المحاولات والمؤامرات التي تحاك ضد حزب الوفد .

معارضو الحزب يهددون بتصعيد قضائي

وقال ياسر قورة، عضو حزب الوفد، إن فكرة مخالفة اللوائح والخروج عن اللائحة وعدم الاعتداد بأي شىء سوى التمسك برأي واحد أمر لن يستقيم ولن يحدث داخل حزب الوفد.

وأضاف قورة في تصريحات صحفية له، أن حزب الوفد له ثوابت وقواعد وقوانين وكنا نظن أن المستشار بهاء أبو شقة بحكم أنه رجل قانون أول من سيسرى قواعد العدل داخل حزب الوفد، وبما أنه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فهو المسئول عن التشريعات الخاصة بالحقوق والحريات فمن الطبيعي أن لا يخالف اللائحة ويلتزم بالحقوق والحريات اذ ما رأى هناك ظلم في أى شىء، وبحكم أنه رئيس حزب الوفد وبالتالي فهو رئيس لكل الوفديين ولابد وأن يسمع لكل مظلمة داخل الحزب سواء فى انتخابات أو خارج الانتخابات.

وتابع قورة، أن ما حدث أمس من إصدار قرار بفصل عدد من أعضاء حزب الوفد استمرار لمسلسل المخالفات، مشيرًا إلى أنه في كل الأحوال" جأنا للقضاء وتم تكليف مكتب محاماة كبير لرفع دعوى والقضاء سيقول كلمته فى بطلان الهيئة العليا من عدمه".

تحويل السيد البدوي للتحقيق

وقرر رئيس حزب الوفد، إحالة الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد السابق، للتحقيق لتورطه فيما يحدث من أزمات داخل حزب الوفد .