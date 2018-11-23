4 أسباب تمنع الأهلي من التعاقد مع جوزيه (تقرير)

قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، عقب خروجه من البطولة العربية.

وكان الأهلي، خرج من دور الـ16 لكأس زايد أبطال العرب عقب التعادل إيابًا بالإمارات مع الوصل بهدف لكل فريق، بعدما تعادلا ذهابًا بالإسكندرية، بهدفين لكل فريق.

خروج الأهلي العربي، زاد من اوجاء الجماهير الحمراء والتي ثارت من أجل التصحيح، حيث لم يمر أسبوع على أحداث الخروج الإفريقي أمام الترجي التونسي بالمباراة النهائية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن ترشيح البرتغالي مانويل جوزية المدير الفني السابق للفريق، للعودة إلى منصبه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويرصد "الفجر الرياضي" 4 أسباب تمنع جوزيه من تدريل الأهلي بالمرحلة المقبلة من خلال التقرير الآتي:

1_ "عامل السن"

يهدد العامل السني للمدرب البرتغالي، العودة مرة أخرى لمكانته على رأس القيادة الفنية للأهلي، ورغبته في الاستمرار بالهدوء والراحة بعيدًا عن التدريب، حيث يصل عمر البرتغالي جوزيه إلى 75 عامًا وهو ما يعيق عودته نظرًا للضغط النفسي والعصبي الذي قد يتعرض له من المهنة الفنية الشاقة.

2_ "أكاديميات دجلة"

عمل البرتغالي جوزيه، في الإشراف على أكاديميات نادي وادي دجلة، سواء بالقاهرة أو خارجها، يمنعه من العودة للقلعة الحمراء، بسبب رغبته في الاستمرار على إخراج جيلًا من الناشئين قادر على تمثيل الكرة الكصرية في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى حصوله على كل الصلاحيات لتحقيق ذلك عاجلًا.

3_ "بطولات الأهلي"

رغبة البرتغالي مانويل جوزيه، في عدم المجازفة مرة أخرى بتدريب الشياطين الحمر، في ظل ما يمر به النادي من فترة عصيبة، لعدم محو ما فعله مسبقًا.

ويرفض جوزيه، المجازفة بتاريخه وبطولاته السابقه مع النادي الأهلي، وحب جماهيره مجددًا من أجل مرحلة قد يكون نسب الفشل فيها أكبر، وهو ما يضعه أمام الرفض للأمر مستقبلًا.

4_ "المقابل المادي"

يسعى مسؤولو الأهلي، في التواصل والتعاقد مع مدير فني اجنبي، بمقابل مادي مناسب وعدم المغالاة حسب سياسة النادي الأخيرة، وهو ما يمكن أن يصطدم برغبة البرتغالي جوزية والذي يطلب الحصول على كافة مادياته حسب شروطه ولا يقبل التقليل منها، وهو ما يجعل الأمر صعبًا في توليه المسئولية بالفترة المقبلة.