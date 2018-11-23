بث حي HD كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب (كأس محمد بن سلمان) بث مباشر الاسطورة الان

في مباراة قوية يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره النصر ، في السادسة والـ40 دقيقة بتوقيت القاهرة السابعة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي، مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم الجمعة 23-11-2018 دوري بلس.

بث حي HD كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب (كأس محمد بن سلمان) بث مباشر الاسطورة الان



يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز في مباراته الأخيرة على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، واستعادة نغمة الانتصارات بعد رحيل كارينو المدير الفني للفريق، ويحتل العالمي المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 22 نقطة، متأخراً عن المتصدر الهلال بـ5 نقاط، وكان المصر قد تعرض لوعكة فنية في الفترة الأخيرة بالخسارة في الدوري والبطولة العربية، لايف مجانا شاهد مباراة النصر ضد الشباب بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

بث حي HD كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب (كأس محمد بن سلمان) بث مباشر الاسطورة الان



على الجانب الأخر يعيش فريق الشباب موسماً مميزا مقارنةً بالموسم السابق في الدوري السعودي، فحتى الآن لم يخسر الفريق إلا مرةً واحدةً فقط، وكانت آخر مبارياته ضد الفيصلي وتعادل فيها سلبياً بدون أهداف، ليُصبح في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الراقي الثالث، ونقطة واحدة عن الوحدة الصاعد حديثاً هذا الموسم.

بث حي HD كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب (كأس محمد بن سلمان) بث مباشر الاسطورة الان

