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تامر حسني ينفي حضوره مؤتمر "جيسون" (صورة)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:43 م
تامر حسني ينفي حضوره مؤتمر جيسون (صورة)
تامر حسني
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نور طلعت
 

نفى الفنان تامر حسني، مشاركته في المؤتمر الصحفي للنجم العالمي جيسون ديرولو، والذي سيقام عصر اليوم بأحد فنادق القاهرة، من تنظيم منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، استعدادا لحفلهما المشترك مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٣ نوفمبر الجاري، في الجامعة البريطانية.

 

ونشر "حسني" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ينفي فيها اتفاق أحد منظمي المؤتمر الصحفي الذي يخص مشاركته فى حفل اليوم مع النجم العالمي جيسون قائلاً: "توضيح لمن يهمه الأمر.. لسه شايف اعلان عن مؤتمر صحفي وفيه صورتي في الحقيقه معرفش عن الصوره دي اي حاجه ولم يتم الاتفاق معي من الأساس وكل معلوماتي أن المؤتمر خاص بالنجم چيسون لقدومه مصر لأول مرة.. شكراً جزيلاً".

 

يذكر أن تامر حسني وجيسون ديرولو، تعاونا معا في أغنية لكأس العالم حملت أسم "الوان"، وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية وتم عرضها في أكثر من دولة عربية وأجنبية ترويجا لكأس العالم.

تامر حسني ينفي حضوره مؤتمر "جيسون" (صورة)
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