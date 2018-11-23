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تحرير 1225 مخالفة مرورية وسحب 31 رخصة في القليوبية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:43 م
تحرير 1225 مخالفة مرورية وسحب 31 رخصة في القليوبية
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محمد نبيل
 

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1225 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1255مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية 196مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 21300 جنيه وسحب33 دراجة نارية وحجز 48 دراجة.

 

وشن رجال المرور، حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 31 رخصة وتحصيل 3750 جنيها غرامة.

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