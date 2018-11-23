"صحة الشرقية" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي العاشر من رمضان (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتورة عزة قطب، مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية لأهالي مدينة العاشر من رمضان.



أقيمت القافلة بمقر وحدة طب الأسرة بالحي الرابع عشر "إبني بيتك"، حيث ضمت تخصصات "عيادة الرمد، وعيادة أمراض جلدية، وأمراض نسا، وأمراض باطنة، وأطفال، ورمد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة عظام، وعيادة لأمراض القلب، وعيادة جراحة، وعيادة الأسنان، برئاسة الدكتور فيكتور سليمان"، بالإضافة إلى معمل تحاليل وأجهزة لقياس الضغط ونسبة السكر في الدم.



وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن القافلة تأتي ضمن القوافل الطبية المجانية للمواطنين، والتي تهتم بتوقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان، موضحًا أن القوافل التي تنظمها المديرية تستهدف الوصول إلى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود حالة عاجلة يتم تحويلها إلى المستشفى عن طريق سيارة إسعاف مجهزة أمام مقر القافلة.