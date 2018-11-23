ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لليوم الثاني على التوالي استمرار فعاليات بطولة الفيت بنادي سنزو بالغردقة (صور)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:42 م
لليوم الثاني على التوالي استمرار فعاليات بطولة الفيت بنادي سنزو بالغردقة (صور)
طباعة
محمد طه
 
استمرت فعاليات بطولة الفيت المقامة بنادي سنزو بالغردقة بمشاركة ٥٠٠ لاعب من ٤٠ دولة وذلك هو الحدث الأهم في البطولة الأفريقية والشرق الأوسط في اللياقة البدنية.

ومن جانبه صرح شادي حسين مدير نادي سينزو بدأت الفعاليات اليوم في الثامنة صباحا بألعاب متجدد بدأت بمسابقة الجري خارج النادي بمحيط القرى السياحية وبمشاركة عدد من الفرق ومسابقات أخرى تتوالى داخل النادي.

أضاف شادي حسين أن مسابقات اليوم أفرزت اةعن ٣٦ لاعب ولاعبة للألعاب الفردية وأكد أن من أحسن خمس لاعبين على مستوى البطولة يحمل الجنسية المصرية.

الجدير بالذكر ان الفعاليات مستمرة حتى ١٠ مساء اليون. يتخللها إستراحة لرفع معدل اللياقة البدنية والاستعداد لاستكمال البطولة وتختتم غدا الفعاليات يعقبها حفل ختام توزيع الجوائز.
لليوم الثاني على التوالي استمرار فعاليات بطولة الفيت بنادي سنزو بالغردقة (صور)
لليوم الثاني على التوالي استمرار فعاليات بطولة الفيت بنادي سنزو بالغردقة (صور)
لليوم الثاني على التوالي استمرار فعاليات بطولة الفيت بنادي سنزو بالغردقة (صور)
لليوم الثاني على التوالي استمرار فعاليات بطولة الفيت بنادي سنزو بالغردقة (صور)
المزيد عن: مصر الغردقة أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
-
x
16:30
-
الرائد
النصر
-
x
18:40
-
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 4:50:02 PM