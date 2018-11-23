لليوم الثاني على التوالي استمرار فعاليات بطولة الفيت بنادي سنزو بالغردقة (صور)

استمرت فعاليات بطولة الفيت المقامة بنادي سنزو بالغردقة بمشاركة ٥٠٠ لاعب من ٤٠ دولة وذلك هو الحدث الأهم في البطولة الأفريقية والشرق الأوسط في اللياقة البدنية.



ومن جانبه صرح شادي حسين مدير نادي سينزو بدأت الفعاليات اليوم في الثامنة صباحا بألعاب متجدد بدأت بمسابقة الجري خارج النادي بمحيط القرى السياحية وبمشاركة عدد من الفرق ومسابقات أخرى تتوالى داخل النادي.



أضاف شادي حسين أن مسابقات اليوم أفرزت اةعن ٣٦ لاعب ولاعبة للألعاب الفردية وأكد أن من أحسن خمس لاعبين على مستوى البطولة يحمل الجنسية المصرية.



الجدير بالذكر ان الفعاليات مستمرة حتى ١٠ مساء اليون. يتخللها إستراحة لرفع معدل اللياقة البدنية والاستعداد لاستكمال البطولة وتختتم غدا الفعاليات يعقبها حفل ختام توزيع الجوائز.