ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جريفيث: اتفقنا على مفاوضات مع الحوثيين حول "دور رئيسي" في ميناء الحديدة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:38 م
جريفيث: اتفقنا على مفاوضات مع الحوثيين حول دور رئيسي في ميناء الحديدة
مارتن جريفيث
طباعة
وكالات
 
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، في مدينة الحديدة غربي اليمن، أنه اتفق مع الانقلابيين الحوثيين على إجراء مفاوضات حول قيام الأمم المتحدة بـ"دور رئيسي" في ميناء المدينة، الذي يشكل شريان حياة رئيسياً لملايين اليمنيين.



وقال المبعوث الأممي الذي وصل الى صنعاء الأربعاء، إنه التقى أمس قيادة الحوثيين، مضيفاً "أنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد اتفقنا على أن الأمم المتحدة، يجب أن تنخرط الآن، وبشكل عاجل، في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضاً على نطاق أوسع".
المزيد عن: ميناء مفاوضات مارتن جريفيث الحوثيين الحديدة اتفقنا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
-
x
16:30
-
الرائد
النصر
-
x
18:40
-
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 4:50:02 PM