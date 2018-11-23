جريفيث: اتفقنا على مفاوضات مع الحوثيين حول "دور رئيسي" في ميناء الحديدة

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، في مدينة الحديدة غربي اليمن، أنه اتفق مع الانقلابيين الحوثيين على إجراء مفاوضات حول قيام الأمم المتحدة بـ"دور رئيسي" في ميناء المدينة، الذي يشكل شريان حياة رئيسياً لملايين اليمنيين.







وقال المبعوث الأممي الذي وصل الى صنعاء الأربعاء، إنه التقى أمس قيادة الحوثيين، مضيفاً "أنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد اتفقنا على أن الأمم المتحدة، يجب أن تنخرط الآن، وبشكل عاجل، في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضاً على نطاق أوسع".