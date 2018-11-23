Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Match

Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Match

ويغيب عن صفوف النصر كلاً من؛ الحارس براد جونز، والمدافع عُمر هوساوي، عبدالرحمن العبيد، كرستيان راموس وعبد العزيز الجبرين.

Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Match

ومن المحتمل أن يغيب عن صفوف العالمي المدافع سلطان الغنام ولكن بشكل غير مؤكد، ويواجه النصر نظيره الشباب وشبح الإصابة خلال الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Match

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بينما يأتي الشباب في المركز الرابع بـ 16 نقطة.