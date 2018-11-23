Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Match
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:35 معمرو عادل
Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Matchيعاني فريق النصر من غيابات بالجملة للإصابة، قبل لقاء الشباب والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل وذلك في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Match
ويغيب عن صفوف النصر كلاً من؛ الحارس براد جونز، والمدافع عُمر هوساوي، عبدالرحمن العبيد، كرستيان راموس وعبد العزيز الجبرين.
Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Match
ومن المحتمل أن يغيب عن صفوف العالمي المدافع سلطان الغنام ولكن بشكل غير مؤكد، ويواجه النصر نظيره الشباب وشبح الإصابة خلال الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Match
ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بينما يأتي الشباب في المركز الرابع بـ 16 نقطة.
Dawri Plus يلا شوت Al Nassr..مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي(ديربي الرياض)|بين ماتش Match
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