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سفارة المملكة لدى الأردن: لا تعديل على دخول المسافرين بمركباتهم

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:39 م
سفارة المملكة لدى الأردن: لا تعديل على دخول المسافرين بمركباتهم
سفارة المملكة لدى الأردن
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الفجر السعودي
 

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن، بأن السلطات الأردنية لم تجر أي تعديلات على أنظمة دخول المسافرين الزائرين للأردن بمركباتهم الخاصة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي: السفارة تواصلت مع دائرة الجمارك العامة الأردنية للاستفسار حول هذا الموضوع، حيث أكدت أن التعليمات الأردنية كانت وما زالت تنص على السماح للسيارات الأجنبية بالدخول والإقامة على الأراضي الأردنية لمدة ثمانية أشهر، سواءً كان ذلك بشكل مستمر أو متقطع خلال السنة الميلادية الواحدة.

                       

ودعا مواطني المملكة إلى التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، معربًا عن الشكر للعاملين الأردنيين في المنافذ الحدودية لتفهمهم وتعاونهم مع الحالات الإنسانية التي يستوجب دخولها لظروف طارئة رغم تجاوزها المدة النظامية في الدخول.

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