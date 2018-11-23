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كلوب يفتح النار على أجيري بسبب صلاح

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:38 م
كلوب يفتح النار على أجيري بسبب صلاح
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ريهام عبدالمحسن
 

شن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي هجوما حاداً على خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني بسبب تصريحاته حول مستقبل نجم الفريق محمد صلاح مع الريدز.

وقال يورجن كلوب ف تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة واتفورد غدًا السبت على ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري : "لا أعرف لماذا يدلي أجيرى بمثل هذه التصريحات؟ لا أتفق مع مدرب المنتخب المصرى حول حديثه عن مستقبل محمد صلاح لكنه حر ويمكنه الحديث فيما يريده".

يذكر أن أجيرى توقع رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بعد موسمين بحد أقصى في حال فشل الريدز في الحصول على بطولات.

المزيد عن: يورجن كلوب منتخب مصر محمد صلاح ليفربول أجيري
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