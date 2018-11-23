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أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في 2018

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:28 م
أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في 2018
نفط
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وكالات
 
هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 2018، خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر على تخمة في المعروض، وسط آفاق اقتصادية قاتمة. 

جاء الهبوط على الرغم من التوقعات في الأسواق بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستبدأ في كبح الإنتاج، بعد اجتماع من المقرر أن يعقد في السادس من ديسمبر.

وهوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017 عند 61.52 دولار للبرميل، قبل أن تتعافى لتسجل 61.88 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وما زال هذا المستوى منخفضا 72 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عن مستوى الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 53.29 دولار للبرميل، بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.
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