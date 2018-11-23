رشا تللو: سعيدة بمشاركة تامر حسنى فى "into the spider-verse" (صور)

أعربت الممثلة السورية رشا تللو، عن سعادتها بالتعاون مع فنان بحجم وشعبية تامر حسنى فى فيلم "into the spider-verse"، الذى يؤدى فيه تامر دور البطولة بشخصية "بيتر باركر" فى النسخة العربية للفيلم، ويشارك ايضا بالتمثيل فى النسخة العربية عدد من نجوم الوطن العربي، وعلى رأسهم المخرج والممثل الإماراتى عبد الله الجنيبي الذي يجسد شخصية كنج بن، الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة كما يشارك أيضا من مصر محمد هاني وهشام الشاذلي ومعتز الشاذلى ولبنى عبد العزيز وعمر عصام ومن سوريا والجزائر تالة طرقان وأسيا نابلسى وديما طرقان.

أما النسخة الأمريكية فتضم عدد كبير من النجوم العالمين مثال ييف شرايبر وجيك جونسون وماهرشالا على وهيلى ستاينفيلد ونيكولاس كيدج وشاميك مور.

وتقوم رشا تللو، بدور (العمة ماى) فى الفيلم والتى تساعد مجموعة الاسابيدر الذى تجمعوا من جميع العوالم الموازية لمحاربة الشر وتدلهم على مخبئ بيتر باركر مما يساعد مجموعة سبايدرمان على الانتصار على قوى الشر.

‎وعن قصة الفيلم قال المخرج رانى الخطيب، يجتمع في الفيلم ٧ شخصيات سبايدرمان من عوالم موازية بقيادة بيتر باركر الفنان تامر حسني لمحاربة قوى الشر المتمثلة في كنج بن المخرج والممثل الإماراتي عبد الله الجنيبي، وتتلخص رسالة الفيلم في أهمية التحدي في الحياة، وعدم اقتصار البطولة على الأبطال. فأي إنسان بإمكانه أن يصبح بطلاً لو امتلك العزيمة والرغبة الكافية، البطولة ليست بالأقنعة؛ بل بروح المغامرةٍ التى بداخلك وتنتظر من يطلقها.

‎ وقد تقرر طرح الفيلم بجميع سينمات العالم والوطن العربي فى ١٣ ديسمبر المقبل، وهو من إخراج رانى الخطيب والاسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص منتج فنى ماركو عاطف، وهو إنتاج مشترك بين شركة كلومبيا وسوني وأمبير وديزني، وتنفيذ الشخصيات لشركة مارفل.

جدير بالذكر أن الفنانة السورية رشا تللو شاركت فى عدد كبير من الأفلام والمسلسلات المدبلجة على رأسها دور الملكة اريانا والدة الاميرة رابونزل في مسلسل يوميات رابونزل و دورها فى فيلم الايموجيز مع الفنان احمد حلمي وأيضا شخصية كارينا في الجزء الخامس من قراصنة الكاريبي.