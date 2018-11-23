الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار موجة الطقس السيئ

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، متوقعين أن يستمر هطول الأمطار على البلاد خلال الأيام المقبلة، حتى الأحد المقبل.





حيث تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر للأحد المقبل، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد، وتمتد الأمطار لشمال سيناء وقد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، والموجة تبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت.





وتسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وتنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، ومن المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد المقبل.



