ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار موجة الطقس السيئ

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:33 م
الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار موجة الطقس السيئ
أرشيفية
طباعة
 
حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، متوقعين أن يستمر هطول الأمطار على البلاد خلال الأيام المقبلة، حتى الأحد المقبل.

حيث تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر للأحد المقبل، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد، وتمتد الأمطار لشمال سيناء وقد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، والموجة تبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت. 

وتسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وتنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، ومن المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد المقبل.

المزيد عن: مصر سقوط امطار خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الارصاد الجوية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
-
x
16:30
-
الرائد
النصر
-
x
18:40
-
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 4:50:02 PM