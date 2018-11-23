بين ماتش | مشاهدة مباراة النصر والشباب يوتيوب | مباراة Al Nassr مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

ويمتلك فريق النصر كافة الإمكانيات الفنية التي تجعله قادراً على المنافسة بكل قوة على اللقب حتى آخر جولة من عمر الموسم، إلا أن العقبة الوحيدة التي ستقف في وجه فريق النصر في الفترة القادمة من الموسم الحالي هي ضغط المباريات.

بين ماتش | مشاهدة مباراة النصر والشباب يوتيوب | مباراة Al Nassr مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

حيث لا يزال فريق النصر منافساً بكل قوة على لقب كأس زايد للأندية الأبطال، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يُنافس فريق النصر على لقب دوري أبطال آسيا، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق النصر سوف يُنافس أيضاً على كلاً من لقب كأس ولي العهد السعودي وأخيراً لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

بين ماتش | مشاهدة مباراة النصر والشباب يوتيوب | مباراة Al Nassr مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني كارينيو المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة نصراوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الشباب على النحو التالي:

بين ماتش | مشاهدة مباراة النصر والشباب يوتيوب | مباراة Al Nassr مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / كريستيان راموس / عوض خميس.

خط الوسط: نور الدين امرابط / جوليانو / دوس سانتوس.

خط الهجوم: يحيى الشهري / أحمد موسى / فراس البريكان.

أما على الجانب المقابل تختلف طموحات فريق الشباب نوعاً ما عن نظيره فريق النصر، حيث يطمح فريق الشباب إلى المنافسة على إحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال آسيا فقط لا غير، وذلك نظراً لكونه غير قادر على المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في ظل فارق الإمكانيات الفنية بينه وبين كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق الهلال.

بين ماتش | مشاهدة مباراة النصر والشباب يوتيوب | مباراة Al Nassr مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

ومن المتوقع أن يقوم الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة شبابية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق النصر على النحو التالي:

بين ماتش | مشاهدة مباراة النصر والشباب يوتيوب | مباراة Al Nassr مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: فاليِريكا جامَان / جمال الدين بن العمري / محمد سالم.

خط الوسط: عبدالملك الشمري / لويز أنطونيو دي سوزا / هتان باهبري / غازي.

خط الهجوم: آرثر / القميزي / ناصر الشمراني.