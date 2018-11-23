مدرب الأهلي الجديد يحدد مستقبل الجهاز الطبي

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، الإبقاء على الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، بمنصبه خلال المرحلة المقبلة.





ويأتي الاستقرار على بقاء الجهاز الطبي من أجل تقييمه خلاب المرحلة المقبلة على أن يتم تحديد موقفه، من قبل المدير الفني الجديد والمنتظر التعاقد معه خلال الإسبوع المقبل.





وكان مجلس الأهلي، قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والهولندي مايكل ليندمان مدرب الأحمال، وتعين محمد يوسف مديرًا فنيًا بشكل مؤقت، عقب الخروج من البطولة الإفريقية والعربية.



