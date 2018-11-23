ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب الأهلي الجديد يحدد مستقبل الجهاز الطبي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:30 م
مدرب الأهلي الجديد يحدد مستقبل الجهاز الطبي
طباعة
محمد الصو
 
 
استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، الإبقاء على الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، بمنصبه خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الاستقرار على بقاء الجهاز الطبي من أجل تقييمه خلاب المرحلة المقبلة على أن يتم تحديد موقفه، من قبل المدير الفني الجديد والمنتظر التعاقد معه خلال الإسبوع المقبل.

وكان مجلس الأهلي، قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والهولندي مايكل ليندمان مدرب الأحمال، وتعين محمد يوسف مديرًا فنيًا بشكل مؤقت، عقب الخروج من البطولة الإفريقية والعربية.

المزيد عن: مدرب الأهلي الأهلي أخبار الرياضة أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
-
x
16:30
-
الرائد
النصر
-
x
18:40
-
الشباب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 4:50:02 PM