كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر 23-11-2018 (الدوري السعودي) Al Nassr HD كورة ستار
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:25 معمرو عادل
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر 23-11-2018 (الدوري السعودي) Al Nassr HD كورة ستار
موعد مباراة النصر والشباب، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الشباب في مساء يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.
ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق نادي الشباب، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والشباب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر 23-11-2018 (الدوري السعودي) Al Nassr HD كورة ستار
وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والشباب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من النصر والشباب في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
موعد مباراة النصر والشباب
موعد مباراة النصر والشباب، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الشباب في مساء يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر 23-11-2018 (الدوري السعودي) Al Nassr HD كورة ستار
وتنطلق مباراة النصر والشباب تحديداً في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.
موعد مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة للمباراة
موعد مباراة النصر والشباب، سوف تكون مباراة النصر والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر 23-11-2018 (الدوري السعودي) Al Nassr HD كورة ستار
آخر تحضيرات النصر والشباب والتشكيل المتوقع
موعد مباراة النصر والشباب، يدخل فريق النصر غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق الشباب في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين رفقة فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي وأيضاً مُتصدر الترتيب حالياً.
ولا شك أن فريق النصر يعلم جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال من أجل التعثر في أي مباراة من مبارياته القادمة، وخاصة في حالة أراد أن يستمر في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر 23-11-2018 (الدوري السعودي) Al Nassr HD كورة ستار
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