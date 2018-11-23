موقع عبري: الطائرات الأمريكية ضربت هدفا إيرانيا جديدا في سوريا

ونقل الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي على لسان، أمير علي حاجي زادة، قائد إدارة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني، قوله إن القواعد الأمريكية في أفغانستان والإمارات وقطر وحاملات الطائرات الأمريكية في الخليج، في مرمى الصواريخ الإيرانية.



وأضاف "صواريخنا أرض بحر يبلغ مداها 700 كيلومتر (450 ميلا)… وحاملات الطائرات الأمريكية هي أهدافنا".





وعزى الموقع الإلكتروني مقولة حاج زاده إلى تواجد طائرة الشبح الأمريكية "f 22" وطائرة "هورنيت" من نوع "F/A-18F" الأمريكية في الأجواء السورية، خلال الأسبوع الماضي.