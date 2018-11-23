لعنة الأميرة السمراء تطارد مدربي الأهلي





ثورة غضب لم تهدأ بعد ضياع الأميرة السمراء، التي حلم بحصدها الجماهير الموسم الحالي في ظل النتيجة الجيدة التي دخل بها النادي الأهلي مباراته الأخيرة أمام الترجي التونسي ولكن بسوء توفيق أو قلق اللاعبين مما حدث قبل أحداث اللقاء وتعدي الجماهير عليهم أثار الذعر في قلوبهم مما أثر على مستوى الفريق.





ولم تكن هى الصدمة الأولى للشياطين الحمر ولكن سبقها الموسم الماضي بأختلاف السيناريو والطريقة ولكن في النهاية ودع أيضا النادي الأهلي البطولة، وتدريجيًا أصبح الجميع يتحدث عن ضياع "هيبة" الأحمر في أفريقيا.





وبعد إقالة باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي بالأمس بعد ضياع البطولة الثانية بعد أفريقيا أصبحت الأميرة السمراء لعنة ترافق مدربي الأهلي على مدار عامين.









"البدري ينهي حلم التاسعة ويغادر القلعة"





شماريخ مشتعلة، وهدف وحيد في شباك الأهلي كان كفيل بإنهاء حلم التاسعة على يد الوداد المغربي ومعه قضى على آمال البدري في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، وفشل في استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013 بعدما توج به على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.









"جماهير الترجي تطيح بكارتيرون بعد بطولة الفرصة الأخيرة"





في ليلة كشرت فيها رادس في وجه الأهلي ووقف الحظ أمام طموحاته، لتحدث الريمونتادا بعدما قلب الترجي الموازين وأربك حسابات الأحمر وحول تأخره ذهابًا بثلاثة أهداف إلى فوز برباعية.





وعندها علم كارتيرون أن أيامه داخل جدران القلعة أصبح معدودًا وأن الفرصة الوحيدة أمامه هي تعويض الخسارة بالتأهل في بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وخرج أيضا من البطولة على يد الوصل الإماراتي.









"بالأرقام.. كارتيرون يتفوق ولكن اللعنة لم تتركه"





حقق كارتيرون رقماً قياسياً غير مسبوق خلال ولايته مع الأهلي، فقاد الفريق للفوز الأول بأربع انتصارات متتالية خلال تاريخ مشاركات بطل مصر بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





بعدما قاد المدرب الفرنسي الأهلي للانتصار في 7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، والخسارة في مواجهتين فقط.









"جاريدو يسقط الأهلي..والثالثة في تاريخ الأحمر الخروج من دور الـ16"





فشل النادي الأهلي في عهد الإسباني، جاريدو عام 2015 من تخطي عقبة المغربي التطوني بإياب دور ال16 من عمر البطولة الإفريقية وظلت أحداث المباراة مستمرة حتى لجأوا إلى ركلات الترجيح التي انتهت بأربع أهداف مقابل ثلاثة.





وبذلك للمرة الثالثة في تاريخ الأهلي يخرج من دور ال16 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.









"مارتن يول واللعنة تلاحق الأهلي"





خرج الأهلي بقيادة، مارتن يول في عام 2016 من بطولة أفريقيا من دور المجموعات، بعد الخسارة من زيسكو في الجولة الأولى، ولم تكن المرة الأولى التي يودع فيها البطولة مبكرًا.



