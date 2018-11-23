كورة لايف - مشاهدة مباراة النصر والشباب (koora live) .. مشاهدة مباراة النصر والشباب على كورة ستار live
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:21 معمرو عادل
كورة لايف - مشاهدة مباراة النصر والشباب (koora live) .. مشاهدة مباراة النصر والشباب على كورة ستار live
كورة لايف مباراة النصر والشباب بث مباشر تم تحديد موعد اللقاء بين النصر والشباب ليكون اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيصل بن فهد وتنقل القناة السعودية الرياضية الأولى 1 اللقاء بتعليق فارس عوض وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة البث المباشر.
كورة لايف - مشاهدة مباراة النصر والشباب (koora live) .. مشاهدة مباراة النصر والشباب على كورة ستار live
تنطلق المباراة اليوم وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة اللقاء في بداية جولة جديدة من الكرة السعودية بعد فترة التوقف الدولي، وكان المنتخب الأول لكرة القدم في السعودية قد خاض لقاء أمام اليمن والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
كورة لايف - مشاهدة مباراة النصر والشباب (koora live) .. مشاهدة مباراة النصر والشباب على كورة ستار live
ومن المتوقع بشكل كبير أن يبدأ نادي النصر تشكيلة اللقاء بهؤلاء اللاعبين: براد جونز – حمد آل منصور – عمر هوساوي – برونو أوفيني -سلطان الغنام – إبراهيم غالب – بيتروس – أحمد موسى – جيوليانو – نور الدين أمرابط -عبد الرزاق حمد الله.
كورة لايف - مشاهدة مباراة النصر والشباب (koora live) .. مشاهدة مباراة النصر والشباب على كورة ستار live
أما نادي الشباب من المتوقع أن يبدأ التشكيلة بهؤلاء اللاعبين: فاروق بن مصطفى – فهد غازي – جمال بن العمري – فاليركا جامان – صالح القميزي – عبد الله الخيبري – آرتور كايكي – لويز أنطونيو – عبد الملك الشمري – هتان باهبري – ناصر الشمراني.
كورة لايف - مشاهدة مباراة النصر والشباب (koora live) .. مشاهدة مباراة النصر والشباب على كورة ستار live
مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر
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