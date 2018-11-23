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200 ألف جنيه عقوبة الخروج عن النص في الزمالك

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:21 م
200 ألف جنيه عقوبة الخروج عن النص في الزمالك
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هاني عصام
 
استقر مسئولو الزمالك على مضاعفة العقوبات على لاعبي الفريق حال الخروج عن النص بسبب ما حدث من أوباما لاعب الفريق في لقاء الداخلية بالأمس.

وقرر مسئولو الزمالك توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على أي لاعب يخرج عن النص مرة أخرى على غرار أوباما أو التعرض لطرد بسبب انفعال زائد كما حدث مع محمد عبد الغني مدافع الفريق.

ويسعى مسئولو الزمالك من وراء ذلك للحفاظ على حالة التركيز والانضباط داخل الفريق وعدم تعرض أيًا من العناصر الأساسية للغياب في اللقاءات القادمة.
المزيد عن: كورة رياضة الزمالك أوباما 200 الف جنيه
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