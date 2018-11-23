200 ألف جنيه عقوبة الخروج عن النص في الزمالك



وقرر مسئولو الزمالك توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على أي لاعب يخرج عن النص مرة أخرى على غرار أوباما أو التعرض لطرد بسبب انفعال زائد كما حدث مع محمد عبد الغني مدافع الفريق.



ويسعى مسئولو الزمالك من وراء ذلك للحفاظ على حالة التركيز والانضباط داخل الفريق وعدم تعرض أيًا من العناصر الأساسية للغياب في اللقاءات القادمة.

استقر مسئولو الزمالك على مضاعفة العقوبات على لاعبي الفريق حال الخروج عن النص بسبب ما حدث من أوباما لاعب الفريق في لقاء الداخلية بالأمس.