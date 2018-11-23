توقعات بانخفاض الطلب على النفط السعودي في يناير

وقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح طلبا ضعيفا على النفط في يناير، موضحا إن المملكة سترد وفقا لذلك لتهدئة القلق في الأسواق العالمية.





وأضاف "الفالح" أن انتاج أكبر مصدًر للنفط في العالم في نوفمبر أِعلى من مستويات أكتوبر، وأنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة في المعروض.





وقال إن من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط السعودي في يناير في ظل إعفاءات منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول من العقوبات على إيران بما يسمح لها بمواصلة شراء الخام الإيراني.





وتأتي تعليقات الفالح بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية للمساعدة في دفع أسعار النفط للانخفاض.





وقال الفالح إن سياسة المملكة لم تتغير وإنها تعمل باتجاه سوق متوازنة.





وأبلغ الصحفيين في بلدة طريف بشمال السعودية أثناء افتتاح مشروع جديد للتعدين "لن نبيع نفطا لا يحتاجه الزبائن".





وأضاف "لن نجعل السوق يساورها القلق... مثلما حدث في مايو أو يونيو، لكن في الوقت نفسه نحن نجعل من الواضح أنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة على غرار تلك التي شهدناها قبل أعوام قليلة".



