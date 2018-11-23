السعودية تعتزم إضافة 24 مليار ريال إلى الناتج الإجمالي غير النفطي من خلال مشروع جديد

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع وعد الشمال للتعدين الذي من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بمقدار 24 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار) سنويا، أو ما يعادل نحو 3%.





وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن المملكة ستستثمر 85 مليار ريال في المشروع، وهو مدينة مساحتها 440 كيلومترا مربعا للصناعات التعدينية في المنطقة الشمالية.





وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن إتمام المرحلة الأولى سيرفع انتاج المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى تسعة ملايين طن سنويا.





وأضاف أن هذا سيجعل المملكة ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم.





وقال الفالح أيضا إن من المتوقع أن تضيف مدينة الصناعات التعدينية عند اكتمالها أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.





والتعدين أساسي لمساعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، وتهدف الحكومة إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد ثلاث مرات بحلول 2030.





وتقدر السلطات السعودية أن المنطقة تحتوي على 500 مليون طن من خام الفوسفات، أو حوالي 7% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، معظمها في الجلاميد وأم وعل، الواقعتين بين عرعر وطريف.





وتقدر وزارة الطاقة أن قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة تبلغ خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).



