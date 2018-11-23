شاهد.. محمود الليثي يغني "يتعلموا" لعمرو دياب مع هشام عباس

حل المطرب الشعبي محمود الليثي، ضيفاً على برنامج "شريط كوكتيل" للنجم هشام عباس، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث الليثي عن بداياته الفنية وتأثره في فترة الطفولة بالفنان محمد قنديل بسبب سماعه لأغنية "سماح" مع جدته الراحلة والتي كان يزورها في مدينة المنصورة فتعلق بصوته وبالأغنية.





وقال محمود الليثي، إنه تأثر بجيل التسعينيات مثل هشام عباس ومصطفى قمر وايهاب توفيق وأيضا الهضبة عمرو دياب، وأشار إلى أنه فاجأ الفنان علي الحجار ذات مرة بأداء إحدى أغانيه القديمة، وأبدى استغرابه من معرفة محمود الليثي بها، وقدم له في الحلقة تتر مسلسل "بوابة الحلواني" بطريقة مختلفة، وأضاف أنه الوحيد الذي يعيد تقديم الأغاني بطريقته الخاصة ويضيف إليها الروح الشعبية ويجعل الأغنية تشبهه.





وقال إن الفنان محمد محيي الوحيد الذي كان "يوجع قلبه" في فترة التسعينات، وقدم له أغنية "الصبر جميل" في البرنامج بجانب أغنية "عينك في عيني" لهشام عباس عباس.





وحكى محمود الليثي، موقف جمعه بالراحل عمار الشريعي عندما قدم على اختبار بنقابة الموسيقيين للحصول على تصريح عضو عامل بدلاً من منتسب، وقال إنه عندما بدأ الغناء أمام عمار الشريعي أبدى استغرابه من مجيئه للغناء أمام اللجنة، وقاطعه قائلاً:" اطلع برة يلا"، واعطاه العضوية وقتها، وغنى الليثي أغنية "طبعاً احباب" لوردة من ألحان عمار الشريعي بالبرنامج.





وكشف محمود الليثي في البرنامج عن حبه للمطرب الشعبي أحمد شيبة على المستوى الشخصي وقال انه يهاتفه كثيراً ووصفه بصاحب قلب طيب ونقي وتعب كثيراً لذلك يستحق النجاح الذي حققه في "آه لو لعبت يا زهر" وأضاف ان الأغنية سمعها العالم وأعاد غناءها في البرنامج بناء على طلب هشام عباس.



