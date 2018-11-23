ضبط عاطلين سرقا 85 ألف جنيه من داخل شقة "صافيناز" بالنزهة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطلين سرقا خزينة بداخلها 85 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بالنزهة.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بشارع الحجاز، دائرة القسم حيث تم الاشتباه في شخصين حال تواجدهما داخل الحديقة المواجهة لجامع الفتح وبحوزتهما خزينة حديدية وبمحاولة فتحها أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من" محمد. ي"، 43 سنة، عاطل، و"داود. ج"، 18 سنة، عاطل وبحوزتهما خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي 58.280 ألف جنيه، هاتف محمول، مجموعة من الأوراق، مجموعة من المفاتيح المصطنعة، أجنة حديدية، وجاكوش.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بشارع الشيخ أحمد إبراهيم ـ دائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومحاولة فتح الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزتهما باستخدام الأدوات المضبوطة.

وأمكن التوصل إلى المجني عليها وتبين أنها تدعى " صافيناز. ف"، 69 سنة، ربة منزل، باستدعائها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.