توزيع سيارات شفط المياه وطوارىء بالمرور.. كيف تأهبت الحكومة لمواجهة سوء الأحوال الجوية؟

عقب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تضرب مختلف الأنحاء بالجمهورية، وتزامنًا مع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تأهبت غرف عمليات المرور بإعلان الطواىء، و إغلاق بوغاز رشيد أمام حركة الصيد بالاضافة إلى توزيع سيارات شفط مياه اﻷمطار بالقاهرة والجيزة على المحاور الرئيسية.

ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، المواطنين بضرورة اتخاذ كافة التدابير، وارتداء الملابس الثقيلة، وسائقي السيارت بتجنب السرعات الزائدة والالتزام بتعليمات المرور، لاسيما وأنه تسود حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب مختلف الأنحاء بالجمهورية، مشيرا إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة في مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

إغلاق بوغاز رشيد أمام حركة الصيد

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى انهمرت بكثافة على المدن الساحلية مثل إدكو ورشيد، حيث أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق بوغاز رشيد أمام حركة الصيد وميناء المعدية بمركز إدكو بسبب ارتفاع حركة الأمواج عن معدلاتها.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة إزالة آثار الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور على مدار الساعة للإبلاغ عن أى طارئ فى هذا الشأن.

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمراجعة الوحدات المحلية لمعداتها الخاصة بإزالة آثار الأمطار، وكذلك جاهزية الصفايات فى الشوارع المختلفة لتصريف المياه، كما وجه بتطهير الترع والمصارف وتسليك بلاعات الصرف لمواجهة الأمطار ورفع المخلفات، بالإضافة إلى مراجعة كفاءة تشغيل محطات الصرف الزراعى ووحدات الطوارئ بها.

طؤارى في غرف عمليات المرور

بدأ اليوم الجمعة، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بعد سقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، حيث تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق. وتتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

المرور يحذر من السرعات الزائدة

وحذرت اﻹدارة العامة للمرور، من القيادة بسرعات عالية بسبب هطول أمطار بالطرق الرابطة بين المحافظات، لمنع وقوع الحوادث المرورية التي تؤدى ﻻنقلاب السيارات، مع عدم التحكم في عجلة القيادة على الطرق، حيث شهد طريق القاهرة إسكندرية الزراعي والصحراوي والساحلي الدولي والطرق المؤدية لمحافظة اﻹسكندرية والبحيرة والقاهرة والسويس هطول أمطار وانخفاض ملحوظ للرؤية الأفقية وعلى المسافرين وقائدي المركبات المختلفة بتوخى الحذر أثناء القيادة.

توزيع سيارات شفط مياه اﻷمطار بالقاهرة والجيزة

انتشرت صباح اليوم الجمعة سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكباري بمحافظتا القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار غزيرة على الطرق.

وتقوم سيارات تابعة لشركتي الصرف الصحي والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث، بعدما تلقي اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور و ميادين القاهرة و الجيزة، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار وعلى الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي لانتقال سيارات لشفط و سحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.