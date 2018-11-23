مستقبل قابس يحل ضيفا على الإفريقي.. و هذه تشكيلة الفريقين

تلعب اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة لمرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.





و سيقابل النادي الإفريقي ظهر اليوم بالملعب الأولمبي بالمنزه، نظيره المستقبل الرياضي بقابس ، بإدارة الحكم الصادق السالمي.





و ستكون التشكيلة الأساسية للإفريقي بهذه المقابلة، كالتالي:





سيف الدين الشرفي – سامي الهمامي– فخر الدين الجزيري – شهاب الصالحيءمختار بلخيثر – إبراهيم موشيلي – وسام يحي – أسامة الدراجي – زهير الذوادي –المنوبي الحداد وديريك ساسراكو.





أما تشكيلة مستقبل قابس، فستكون كالآتي:





صدقي الدبسب - علاء الدين البوسليمي - عبد العزيز القشي - عاطف المازني - زياد الشاوش - مراد الهذلي - اسكندر العقربي - محمد مروان السعيدي - أحمد صولة - أحمد خليل مولاي - سيف الدين الجربي.