مستقبل قابس يحل ضيفا على الإفريقي.. و هذه تشكيلة الفريقين
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:49 ممروى الجلاصي
تلعب اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة لمرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
و سيقابل النادي الإفريقي ظهر اليوم بالملعب الأولمبي بالمنزه، نظيره المستقبل الرياضي بقابس، بإدارة الحكم الصادق السالمي.
و ستكون التشكيلة الأساسية للإفريقي بهذه المقابلة، كالتالي:
سيف الدين الشرفي – سامي الهمامي– فخر الدين الجزيري – شهاب الصالحيءمختار بلخيثر – إبراهيم موشيلي – وسام يحي – أسامة الدراجي – زهير الذوادي –المنوبي الحداد وديريك ساسراكو.
أما تشكيلة مستقبل قابس، فستكون كالآتي:
صدقي الدبسب - علاء الدين البوسليمي - عبد العزيز القشي - عاطف المازني - زياد الشاوش - مراد الهذلي - اسكندر العقربي - محمد مروان السعيدي - أحمد صولة - أحمد خليل مولاي - سيف الدين الجربي.