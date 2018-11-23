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مستقبل قابس يحل ضيفا على الإفريقي.. و هذه تشكيلة الفريقين

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:49 م
مستقبل قابس يحل ضيفا على الإفريقي.. و هذه تشكيلة الفريقين
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مروى الجلاصي
 
تلعب اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة لمرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و سيقابل النادي الإفريقي ظهر اليوم بالملعب الأولمبي بالمنزه، نظيره المستقبل الرياضي بقابس، بإدارة الحكم الصادق السالمي.

و ستكون التشكيلة الأساسية للإفريقي بهذه المقابلة، كالتالي:

سيف الدين الشرفي – سامي الهمامي– فخر الدين الجزيري – شهاب الصالحيءمختار بلخيثر – إبراهيم موشيلي – وسام يحي – أسامة الدراجي – زهير الذوادي –المنوبي الحداد وديريك ساسراكو.

أما تشكيلة مستقبل قابس، فستكون كالآتي:

صدقي الدبسب - علاء الدين البوسليمي - عبد العزيز القشي - عاطف المازني - زياد الشاوش - مراد الهذلي - اسكندر العقربي - محمد مروان السعيدي - أحمد صولة - أحمد خليل مولاي - سيف الدين الجربي.
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