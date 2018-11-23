كيلور نافاس يغيب عن تدريبات ريال مدريد لمواجهة إيبار

خاض لاعبو ريال مدريد، التدريبات الأخيرة للفريق الملكي، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة إيبار، غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 13 من عمر الليجا.





وذكرت صحيفة "ماركا"، أن تدريبات ريال مدريد شهدت غياب الثلاثي كاسيميرو وناتشو وريجيلون بسبب الإصابة.





وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، غاب عن التدريبات بأمر من مدرب الفريق، سانتياجو سولاري، الذي فضل مشاركته لبعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية.





وأشارت إلى أن التدريبات شهدت مشاركة اللاعب الشاب فران جارسيا، الظهير الأيسر للكاستيا، والذي من المتوقع أن يشارك في مباراة الغد، لتعويض الغيابات الدفاعية في صفوف الملكي.





ويحتل نادي ريال مدريد، المركز السادس في جدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، أما إيبار يأتي في المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة.



