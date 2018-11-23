إخلاء مبنى جمعية نقل الركاب الإداري القديم بكفر الشيخ "صور"

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ قرار الإخلاء لمبنى جمعية نقل الركاب الإداري القديم بوسط مدينة كفر الشيخ، بجانب حديقة الخالدين، واستغلال المكان في مشاريع ذات النفع العام.



وأكد المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية أمن كفر الشيخ، وقسم أول كفر الشيخ، وشرطة المرافق، وتم تنفيذ قرار الإخلاء للمبنى بالكامل، تمهيدًا لاستغلال المكان في مشاريع ذات النفع العام.



وتواجدت قوات الأمن، بجانب نواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وقسم الإشغالات، وبعض رؤساء مناطق الخدمات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، وتم إخلاء المبنى.