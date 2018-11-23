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محمود الخطيب يصدم مانويل جوزيه

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:55 م
محمود الخطيب يصدم مانويل جوزيه
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الفجر الرياضي
 
رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، مدربًا برتغاليًا رشحه مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأحمر، لخلافة المُقال باتريس كارتيرون.

واستطلع أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي، رأي جوزيه وطلب منه قبل أيام، ترشيح مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلفاً لكارتيرون، وقام المدرب بترشيح مدرباً برتغالياً، إلا أن الخطيب رفض هذا الترشيح، بسبب ضعف السيرة الذاتية.

ووضع الخطيب، قائمة تضم 5 مدربين أجانب لخلافة كارتيرون، لكنه منح الأولوية للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، ثم الأوروجوياني دانييل كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي.

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