جولات تفقدية مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطاري القاهرة والغردقة

قام الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بدأها بمبني الركاب رقم 1 و3 بمطار القاهرة الدولي، تفقد خلالها صالات السفر والوصول وتابع تشغيل الرحلات الجوية وتأكد من انسيابية الحركة الجوية وانتظام الرحلات في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.





وخلال الجولة، أعطى الوزير بعض الملاحظات والتوجيهات حيث اوصي بالاهتمام بالنظافة العامة وخاصة مناطق الخدمات ومداخل ومخارج المطار ودورات المياة والعمل علي تقديم كافة سبل الراحة للركاب وتسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم، كما وجه بضرورة الحد من ظاهرة التكدس داخل وخارج المطار مؤكدا أهمية الاهتمام بالشكل الجمالي لمدخل المطار.

وأكد التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة المعنية بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب.





ثم تفقد لمطار الغردقة الدولى للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التطويرية التى قد وجه سيادته بإنهائها خلال زياراته الماضية للمطار.



