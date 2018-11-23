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عبدالحفيظ يجتمع بمحمد يوسف في الأهلي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:51 م
عبدالحفيظ يجتمع بمحمد يوسف في الأهلي
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محمد الصو
 
يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خلال الساعات المقبلة مع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، من أجل بحث تطورات المرحلة المقبلة.

ويأتي الإجتماع في إطار بحث اختيار الجهاز المعاون، استعدادًا لمواجهتي الفريق أمام المقاولون العرب، وبتروجت، بالدوري العام.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر إقالة الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، عقب الخروج من البطولة العربية.
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