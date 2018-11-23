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المنتخب التونسي للترياتلون يعود من مصر بـ17 ميدالية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:41 م
المنتخب التونسي للترياتلون يعود من مصر بـ17 ميدالية
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مروى الجلاصي
 
تمكن المنتخب التونسي للترياتلون في ختام منافسات البطولة الإفريقية والعربية، من الظفر بـ17 ميدالية لخمسة لاعبين و لاعبة واحدة.

و أتت الـ17 ميدالية للمنتخب التونسي، على النحو التالي:

سيرين فطوم (ميدالية ذهبية افريقية، ميدالية ذهبية عربية)
محمد عزيز السباعي (ميدالية ذهبية أفريقية،ميدالية ذهبية عربية)
سيف الدين السالمي (ميدالية فضية إفريقية،ميدالية فضية عربية)
محمد عزيز اليوسفي (ميدالية برنزية افريقية،ميدالية برنزية عربية)
ياسين البرادعي (ميدالية ذهبية افريقية، ميدالية ذهبية عربية)
يوسف بن فرجاني (ميدالية فضية افريقية، ميدالية فضية عربية)

و يجدر التذكير، بأن هذه النسخة من منافسات البطولة الإفريقية والعربية للترياتلون، قد نظمت بمدينة الأقصر المصرية.

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