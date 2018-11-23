"انقلب السحر على الساحر".. صاحب مغسلة يشتري 50 طلقة لوضعهم في محل منافسه بالشروق

لجأ صاحب مغسلة بمنطقة الشروق إلى حيلة شيطانية للانتقام من زميله عن طريق وضع 50 طلقة له داخل المغسلة الخاصة به وأبلغ الشرطة، ولكن رجال المباحث اكتشفت حيلته وألقوا القبض عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد اتصال تليفوني لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص قرر خلاله المتصل أن "محمد رمضان" مالك مغسلة الكائنة بمول البانوراما ـ دائرة القسم يحوز أسلحة نارية وذخائر داخل المغسلة ملكه بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات تبين عدم صحة ما ورد من معلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد شخص المبلغ وتبين أنه يدعى "محمد.ع"، 48 سنة، صاحب مغسلة الكائنة بذات المول محل البلاغ.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته 50 طلقة عيار 9 مم وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بتحصله على الطلقات المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص بمنطقة القلج قليوبية "لا يمكنه الإرشاد عنه" مقابل مبلغ مالي 700 جنيه اعتزامًا منه إخفائها داخل المغسلة ملك محمد رمضان بقصد الإبلاغ عنه انتقاما منه لوجود خلافات سابقة بينهما حول استقطاب الزبائن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.