وليد أزارو يستقر على الرحيل من الأهلي في يناير

يواصل الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، ضغطه على مجلس إدارة القلعة الحمراء، من أجل الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.





وكشف اللاعب لبعض المقربين منه عن اهتمام بعض الأندية الفرنسية والإنجليزية، خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدماته.





ويتمسك المهاجم الدولى المغربى بالرحيل عن الأهلى، فى الميركاتو الشتوى، لخوض تجربة احتراف بالملاعب الأوروبية.



