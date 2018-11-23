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بالأرقام.. فضائح دفاع الأهلي في 46 يوما مع كارتيرون

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:41 م
بالأرقام.. فضائح دفاع الأهلي في 46 يوما مع كارتيرون
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أحمد عصام
 
ودع النادي الأهلي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث تعادل مع نادي الوصل الإماراتي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات إياب البطولة، بعد التعادل في مصر بنتيجة 2-2.

وكانت بداية ظهور ضعف الدفاع في الأهلي خلال مباراة الإتحاد السكندري يوم 7 أكتوبر، بعدما خسر الأحمر بنتيجة 4-3 علي ملعب السلام بالقاهرة.

ولم ينتظر الأهلي كثيرا إلا أن بعد هذا اللقاء بثلاث أيام، فاز بصعوبة علي نادي الترسانة في كأس مصر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وصعد المارد الأحمر إلي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 23 أكتوبر من الجزائر بعد خسارته بنتيجة 2-1، بعد فوزه في مصر بنتيجة هدفين نظيفين.

وتعادل الأهلي مع الوصل يوم 28 أكتوبر بنتيجة 2-2 في ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتصرت القلعة الحمراء بنتيجة 3-1 علي نفس الملعب يوم 2 نوفمبر.

وخسر المارد الأحمر بنتيجة ثقيلة يوم 9 نوفمبر في ملعب رادس بطولة أفريقيا بنتيجة 3-0 أمام الترجي التونسي، واستمر دفاع الأهلي في أخطائه وتسبب في خروج الفريق من البطولة العربية بعد تعادله بهدف لكل فريق.

وتدل هذه المباريات على ضعف دفاع الأهلي، حيث استقبل الفريق 15 هدف في 7 مباريات خلال البطولات المختلفة في 46 يوما مع مدرب الفريق كارتيرون.
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